S. MARINELLA – E’ stata un successo, la presentazione del Quaderno 5, dedicato agli scavi di Castrum Novum, organizzata ieri presso il Museo Civico di Allumiere. Grazie a Karyn Minerva, Piero Jedro Delaquartina, soci del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, che hanno promosso l'iniziativa con grande volontà e impegno. “Grazie al sindaco Luigi Landi – dice l’archeologo Flavio Enei Direttore del Museo della Navigazione Antica del castello di Santa Severa - che ha portato il suo saluto ai tanti intervenuti e alla direttrice del museo Lucina Giacopini che ha presentato il volume. Grazie alla delegata a Castrum Novum del Comune di Santa Marinella Paola Fratarcangeli che ha portato i saluti dell'amministrazione e del sindaco Pietro Tidei. Grazie al nostro Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, promotore instancabile di attività ed iniziative sul territorio, braccio culturale ed operativo del Polo Museale Civico di Santa Marinella. Grazie a Simone Tarrone per le riprese video per YouTube e a Simona Pirazzi per le belle foto. La conferenza che ho svolto, è stata interamente dedicata al nostro caro amico e socio del gruppo Alessandro Antiniucci che ci ha lasciati ieri con l'anima e il cuore infranto”.

