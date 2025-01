ALLUMIERE - “Il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) del presidente Paolo Marini e coordinato dal Direttore del Polo Museale Flavio Enei è lieto di invitare tutta la cittadinanza di Allumiere alla presentazione del Quaderno 5 “Castrum Novum.

Storia e Archeologia di una Colonia Romana nel Territorio di Santa Marinella”, che si terrà venerdì 10 gennaio ore 17:15 presso l’Aula Nobile del Palazzo Camerale.

Il Quaderno 5 è dedicato agli scavi ed alle ultime scoperte del sito archeologico di Castrum Novum , dove stanno tornando in luce i resti dell’antica colonia romana risalente all’inizio della Prima Guerra Punica, nata come fortezza marittima protetta da possenti mura e successivamente trasformata in vera e propria città da Giulio Cesare e dall’imperatore Augusto, con tanto di porte monumentali, foro, decumano, terme, templi ed il teatro sul mare di epoca imperiale.

L’esposizione avverrà a cura del dott.Enei, direttore degli scavi, che terrà la conferenza “Castrum Novum, la città ritrovata”.

A presentare l’evento, oltre ai rappresentanti del GATC, saranno presenti il Sindaco di Allumiere dott. Luigi Landi e la Direttrice del MAK – Museo di Allumiere dott.ssa Lucina Giacopini.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA