CIVITAVECCHIA – Punto vendita bloccato al mercato per una macchina parcheggiata sullo stallo. Un operatore del mercato di Civitavecchia ha segnalato l'ennesimo disagio causato da segnali di divieto poco visibili, che hanno portato al parcheggio abusivo su un’area di vendita. «È evidente che ci sia qualcosa che non va – ha dichiarato – servono cartelli più evidenti». L’operatore ha anche sottolineato le difficoltà legate al maltempo, che a gennaio hanno permesso di lavorare solo sei giorni su 31, e ha rilanciato l'appello per investire i fondi PNRR per migliorare la copertura e la sicurezza del mercato.

