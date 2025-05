LADISPOLI - Stava aiutando una signora con una bimba piccola a fissare l’ombrellone in spiaggia quando è stata punta da una siringa abbandonata.

A denunciare l’episodio, che l’ha costretta a rivolgersi al presidio sanitario più vicino, è stata proprio la protagonista.

«Vengo qui da quando ero piccola, la frequento estate ed inverno ed oggi spostando la sabbia con le mani per aiutare a fissare l'ombrellone di una signora con una bimba piccolissima, mi sono punta con l'ago di una siringa usata, era sotto la sabbia superficialmente - scrive la signora Romina sui social - Ho la mano gonfia e sono preoccupatissima, pur disinfettando repentinamente. Corsa in pronto soccorso mi sono dovuta fare l'antitetanica e analisi, scongiurando che non sia stata contagiata da epatiti A, B, C o HIV. Questo significa che c'è malavita e che chi si droga non ha nemmeno la decenza di non lasciare lo schifo in spiaggia».