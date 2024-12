FIUMICINO - Verso un miglioramento del decoro urbano e della pulizia delle strade. Con questo obiettivo condiviso, il Comune di Fiumicino insieme al Gestore Fiumicino Ambiente (Gruppo Gesenu, Paoletti Ecologia, Etambiente) ha presentato quattro nuove spazzatrici che andranno a completare la flotta del parco mezzi aziendale. La presentazione è avvenuta nel cortile di Villa Guglielmi alla presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino Stefano Costa, il presidente di Fiumicino Ambiente Mauro Della Valle, il responsabile del Cantiere di Fiumicino Claudio Campisano che hanno condiviso con la stampa il comune obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi di igiene urbana.

Le nuove spazzatrici, che da subito inizieranno a lavorare sul territorio di Fiumicino, vantano un sistema di lavaggio di ultima generazione con una maggiore efficienza nella pulizia delle strade e dei marciapiedi.

Grazie a queste performance migliorate, contribuiranno ad un aumento del decoro urbano ed una più proficua pulizia di vie e piazze con alimentazione a basso impatto ambientale.

Come assessore – racconta l’assessore all’ambiente del Comune di Fiumicino Stefano Costa – sono entusiasta delle soluzioni adottate per creare ambienti puliti ed ecologici. Conosciamo bene i problemi del territorio e ci siamo assunti la responsabilità di risolverli e siamo sicuri che il connubio tra Amministrazione, azienda e cittadini, porterà esiti favorevoli agli obiettivi che ci siamo preposti e questi nuovi veicoli ecologici green, diventano un fiore all’occhiello per il nostro territori».

«Questa è la prova – ha detto il presidente di Fiumicino Ambiente Mauro Della Valle – che siamo impegnati a creare ambienti più puliti e più verdi con veicoli ecologici di nuova generazione ibridizzati quindi a basso impatto ambientale consapevoli delle esigenze del territorio alla ricerca di obiettivi sempre più performanti e trasformare le nostre sfide in opportunità per la comunità che serviamo».

Il Comune ricorda ai cittadini che per informazioni, suggerimenti sulla raccolta differenziata, segnalazioni discariche abusive, prenotazione servizio gratuito di ritiro ingombranti possono rivolgersi all’Ufficio Clienti ai seguenti contatti: Numero Verde: 800.020.661 (solo da numero fisso) Telefono: 06.6522920 (solo da cellulare). Orario: dal Lunedì al Sabato, ore 09.00 – 14.00.