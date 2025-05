CERVETERI – Storia a lieto fine per una mamma e il suo piccolo. Un puledro appena nato è caduto in un dirupo in corrispondenza di una zona boschiva molto fitta in località San Paolo a Cerveteri. Il piccolo sarebbe passato sotto una recinzione mettendosi nei guai. Sul posto, sono è subito intervenuta la 26A dei vigili del fuoco di Cerenova che con una motosega hanno liberato il passaggio raggiungendo il piccolo in buone condizioni di salute.