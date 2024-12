CERVETERI - Hanno provato a fare irruzione in una attività commerciale in largo Boito. Ennesimo tentativo di furto nella frazione di Valcanneto. A sventare i piani dei ladri il gran fracasso per cercare di entrare all'interno del negozio. I residenti della zona infatti, svegliati nel cuore della notte, da rumori sospetti, sono usciti fuori casa disturbandoli. «Quindi hanno mollato la presa fuggendo», racconta la signora Antonella sui social. I furfanti però, forse per "ripicca" nei confronti di chi gli aveva impedito di fare razzia all'interno del negozio, «prima di fuggire - spiega ancora la signora - hanno lanciato una bottiglia di non so quale bibita a qualcuno che sentendo il fracasso si era affacciato per vedere cosa stava succedendo. Troppi episodi ravvicinati ultimamente. Cosa sta succedendo?» si chiede. La frazione purtroppo da anni è bersaglio dei ladri tanto che alcuni cittadini per cercare di dormire sonni tranquilli hanno deciso di aderire al progetto di vigilanza privata armata. La security è operativa soprattutto nelle ore notturne, collegata telefonicamente a quanti hanno aderito all'iniziativa promossa dal comitato di zona. Nonostante però, almeno nell'ultimo periodo, durante le ore serali la situazione (alcuni episodi a parte) sia decisamente migliorata, i ladri non desistono ancora.

