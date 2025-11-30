FIUMICINO - La giunta regionale del Lazio ha stanziato 480mila euro per interventi urgenti a protezione della costa, su richiesta delle amministrazioni locali di Fiumicino e Ardea.

Per contenere il fenomeno erosivo, in forte avanzamento sul litorale di Focene e di Ardea,è stata approvata la delibera proposta dall'assessore al Demanio, Fabrizio Ghera.

La Regione ha stanziato 350mila euro per Focene. L'area, particolarmente colpita dall'erosione, si trova nel tratto antistante lo stabilimento balneare “Baraonda” e verrà messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una difesa radente da realizzarsi a protezione del manufatto esistente e lungo il piede della duna costiera in erosione, attraverso la realizzazione di una scogliera in massi naturali di idonee dimensioni.

Come segnalato dal Comune di Fiumicino, infatti, si è rilevato che la linea di costa ha subito negli ultimi mesi un significativo arretramento, tale da ridurre drasticamente la distanza tra la battigia e numerose abitazioni, oggi esposte a un pericolo diretto e immediato e che alcune strutture residenziali e infrastrutture pubbliche risultano ormai in condizione di vulnerabilità estrema, con rischio concreto di danni gravi e potenziali conseguenze sulla sicurezza delle persone. Per quanto riguarda Ardea, la giunta regionale ha destinato 130mila euro per la realizzazione di barriere di sabbia in alcuni tratti più vulnerabili della costa, quale misura provvisoria finalizzata al contenimento dell’erosione e alla protezione delle aree retrostanti. A novembre il sindaco di Ardea ha rappresentato il progressivo avanzamento del fenomeno erosivo che sta interessando con particolare intensità l’intero litorale di Ardea, chiedendo un contributo straordinario per opere urgenti di difesa del litorale. «Gli interventi urgenti che andiamo a finanziare - ha dichiarato l'assessore Fabrizio Ghera - hanno come obiettivo quello di tutelare l’incolumità pubblica, la sicurezza dei residenti e la salvaguardia delle strutture presenti nelle località attualmente esposte a rischio, che nel caso di Focene lambiscono anche il centro abitato. La giunta regionale, attraverso il Piano triennale di Difesa della Costa, ha avviato in questi anni una programmazione che prevede anche interventi manutentivi e soprattutto la prevenzione rispetto alla stagione invernale, come dimostra anche il bando lanciato qualche settimana fa che stanzia 2,4 milioni di euro destinati ai 24 comuni costieri per la protezione invernale della costa».

