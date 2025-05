CERVETERI – A grande richiesta torna il campo scuola della Protezione Civile comunale, un progetto formativo e gratuito e aperto a 24 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Una settimana a stretto contatto con la natura, all’aria aperta, per conoscere e apprezzare le molteplici attività del volontariato: un’esperienza finanziata dal Consiglio dei Ministri, che si svolgerà da lunedì 16 fino a venerdì 20 giugno presso la sede operativa di via Casetta Mattei, a I Terzi. «Per un’intera settimana – dichiara il sindaco Elena Gubetti – personale esperto e preparato seguirà i giovani nelle attività, senza tralasciare ovviamente momenti teorici. Ci sarà anche spazio per il gioco e la convivialità, elemento fondamentale nella società di oggi, purtroppo sempre più legata a telefoni cellulari e computer. Un elemento importante infatti, è che sarà vietata la tecnologia». All’ingresso del campo scuola, ai ragazzi verrà tolto il telefono. Potranno chiamare a casa e i propri genitori la sera, ma durante il giorno ci sarà spazio solo per stare insieme e rafforzare i rapporti umani con gli altri. «I ragazzi ne usciranno più formati – conclude Gubetti - preparati e consapevoli di ciò che li circonda. La partecipazione offrirà vitto e alloggio». Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda in carta semplice entro le 12 di martedì 10 giugno al Parco della Legnara o via pec.

