ALLUMIERE - Ad Allumiere si continua a parlare di geopolitica e di prospettive per l’Europa nel prossimo futuro. L’associazione “E. Berlinguer”, infatti, mette in campo un parterre di altissimo livello per discutere del seguente tema: “No alla guerra! Per la pace e il lavoro, quale Europa?”. L'appuntamento è fissato per giovedì 8 maggio alle ore 18, presso l’Auditorium comunale in piazza della Repubblica. Saranno presenti l’europarlamentare del gruppo S&D Marco Tarquinio, la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino e il presidente dell’Ass. “Patria e Costituzione” Stefano Fassina. A introdurre l'incontro sarà il presidente dell’associazione “Enrico Berlinguer” Simone Ceccarelli e a moderare ci pensarà l'ex sindaco Augusto Battilocchio, membro del direttivo dell'associazione. All’iniziativa di grande importanza hanno aderito anche la sezione locale dell’Anpi e la Cgil federazione di Civitavecchia che saranno presenti coi loro rappresentanti. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

