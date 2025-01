TOLFA - Tolfa in festa per onorare nel migliore dei modi il patrono degli animali Sant'Antonio Abate. Da ieri fino al 20 gennaio nel borgo collinare si susseguiranno appuntamenti religiosi uniti a tante iniziative tipiche della tradizione tolfetana promossi dall'Università Agraria e dal Comune di Allumiere. Ieri il calendario dei festeggiamenti ha preso il via con la celebrazione della Santa Messa in onore del Santo presso la parrocchia di Sant'Egidio. A seguire, cone vuole la tradizione è stato acceso il fuoco in piazza Matteotti; alle 19 si snoderà per le vie del Borgo la solenne processione con la storica fiaccolata accompagnata dalla banda Verdi. Alle 19.45 in piazza Matteotti è seguito il tradizionale innalzamento dei globi aerostatici realizzati come sempre dalla famiglia Marazzi di Tolfa. I festeggiamenti continueranno oggi. Alle 10 si svolgerà il laboratorio gastronomico: "Prepariamo un dolce di Carnevale" presso il Centro Anziani in piazza Veneto. L'Aps "LaRocca-CentroAnziani" in collaborazione con il Comune di Tolfa, dopo il grande successo avuto con l'iniziativa gastronomica della Befana, propongono un'altra imperdibile laboratorio gastronomico per bambini dai 4 agli 11 anni. Il laboratorio gastronomico sarà diretto dallo Chef Antonio Morra. Alle 14.30 imperdibile festa di apertura del Carnevale in piazza Vittorio Veneto. Alla festa in piazza ci saranno Rapunzel ed Eugene con il loro fantastico destriero, per fare magiche passeggiate e far diventare cosí i partecipanti in abili amazzoni e cavalieri. Per finire sarà distribuita una buonissima merenda nella sede dell'Aps LaRocca- CentroAnziani in piazza Vittorio. "Lo scorso 4 gennaio, in occasione della festa della Befana, abbiamo fatto con lo chef Antonio Morra il laboratorio di cucina e l'evento è piaciuto a tutti, così - spiega la presidente Daniela Cedrani - abbiamo pensato di fare il bis: stavolta i bambini potranno realizzare un dolce di Carnevale. Invitiamo tutti i bambini a partecipare a questo evento gratuito. Da tempo avevo pensato a un progetto intergenerazionale che potesse unire bambini e persone di ogni età e così stavolta abbiamo pensato ai bambini. Dopo la festa in piazza per l'apertura della festa di Carnevale aspettiamo i bambini per distribuire la merenda".

Per info contattare la presidente dell'Aps La Rocca, Daniela Cedrani, al 3384385726. Domenica 19 gennaio alle 10.30 arrivo della sfilata dei cavalieri e sbandieratori di Tolfa in piazza Veneto per la benedizione dei grandi animali. Alle 14.30 da piazza Matteotti fino a piazza Veneto per la tradizionale benedizione dei piccoli animali con la partecipazione della banda Verdi. Sfilerà anche la Mini Macchina del Santo portata dei bambini della prima comunione 2025 di Tolfa. Seguirà la rievocazione del Santo con il maialino e distribuzione di Sacchetti di caramelle a tutti i partecipanti. Alle 15.30 si svolgerà la premiazione dell'animale più originale presente alla sfilata. Seguirà alle 17.30 è prevista l'apertura del cartellone teatrale "Il Cappello di corte" al Cinema Teatro Claudio. Lunedì 20 alle ore 20 appuntamento con la tradizionale cena di Sant'Antonio Abate presso il ristorante "La Caballera"; a seguire avverrà l'estrazione dei premi della sottoscrizione volontaria. Per prenotarsi rivolgersi a Lucia Tagliani al 3287218009 o a Rita Pesoni allo 076692901. "Si ringraziano - spiegano gli organizzatori - tutti coloro che hanno contribuito, a qualsiasi titolo, alla realizzazione della festa".