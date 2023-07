Prosegue il cammino del progetto “Vetro o non Vetro”, finalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, realizzato dalla Viterbo Ambiente per i Comuni di Viterbo e Montefiascone, finanziata dal bando Anci-Co.Re.Ve..

All’interno del progetto si colloca la collaborazione con la scuola di fotografia Click! Aps e la cooperativa sociale “Gli anni in tasca”, protagonisti insieme di due sedute di shooting fotografico tenutesi nei centri storici dei due comuni serviti dalla Viterbo Ambiente. Momenti di intensa vitalità ed entusiasmo per i ragazzi e ragazze della Cooperativa, coordinati dalla dott. Ersilia “Lietta” Granato che percorrendo a piedi le vie storiche di Viterbo e Montefiascone sono andati alla ricerca di particolarità da immortalare e trasformare con energia e passione in messaggio di sensibilizzazione ambientale rivolto ai propri concittadini. E quale miglior protagonista dello shooting fotografico se non una bottiglia in vetro, un imballaggio con cui veniamo quotidianamente a contatto senza spesso conoscerne il reale valore e l’importanza di differenziarlo correttamente consentendogli una “seconda” vita. Risultato due favolose locandine dal titolo “Se ricicli è tutto più chiaro” che oltre ad esaltare le bellezze architettoniche di Viterbo e Montefiascone, danno risalto alla trasparenza, una delle innumerevoli qualità del vetro. Ringraziamenti e congratulazioni alla Scuola di Fotografia Click! Aps e alla cooperativa sociale “Gli anni in tasca” per aver condiviso gli obiettivi del progetto “Vetro o non Vetro” e averli tradotti in immagine rendendoli disponibili alla collettività, con la sensibilità e la determinazione di chi ogni giorno è sul campo per promuovere la cura, la riabilitazione, l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone con disabilità.