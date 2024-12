CERVETERI - Un incontro dedicato al sociale e rivolto a tutti gli avvocati del territorio. Appuntamento martedì alle 15 in Sala Ruspoli con l'iniziativa organizzata dall'Aiga (associazione italiana giovani avvocati) della sezione di Civitavecchia in collaborazione con l'assessore alla Programmazione economica, Alessandro Gnazi. Obiettivo: formare e aggiornare professionisti in ambito legale del territorio su tutte quelle normative riguardanti le persone che a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità. Relatori dell'incontro: il dottor Andrea Barzellotti, giudice del tribunale di Civitavecchia, il dottor Luca Vispi, cancelliere volontaria giurisdizione del tribunale di Civitavecchia e il dottor Marco D'Aquino, conservatore notarile. Interverrà inoltre, la responsabile dell'ufficio Servizi sociali del Comune di Cerveteri, la dottoressa Giorgia Medori. Introduce e modera l'incontro, l'avvocato Andrea Vecchiotti, segretario Aiga - sezione di Civitavecchia. Oltre al sindaco Elena Gubetti, l'assessore alle Politiche sociali Francesca Badini e all'assessore Alessandro Gnazi, organizzatore dell'evento insieme all’Aiga, a dare il benvenuto ai partecipanti ci saranno l'avvocato Mary Dominici, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia e l'avvocato Angela Immediata, presidente Aiga - sezione di Civitavecchia. «È motivo di orgoglio per Cerveteri poter ospitare un appuntamento di tale importanza sociale – ha detto l'assessore Gnazi - iniziato da Santa Marinella, questo corso subito dopo Cerveteri avrà ulteriori appuntamenti nei Comuni del comprensorio: ovvero Bracciano, nella giornata del 23 aprile, e Civitavecchia, il 9 maggio. Il mio invito è quello di partecipare: sarà un pomeriggio estremamente utile e formativo su una tematica delicata sulla quale è fondamentale essere sempre preparati e aggiornati».

