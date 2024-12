ALLUMIERE - Dopo l'ennesima profanazione della tomba, l’Anpi di Allumiere esprime solidarietà alla famiglia di Enrico Berlinguer e condanna fortemente questo bruttissimo atto. A dare l'annuncio di questo ennesimo sfregio è stata la figlia di Berlinguer Bianca, la quale ha scritto: "Per la terza volta nell’arco di appena due mesi la tomba di nostro padre, nel cimitero di Prima Porta, è stata profanata, sei giorni dopo l’anniversario della sua morte. L’azione vigliacca di alcuni mascalzoni rivela che non si tratta dell’atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Ci auguriamo che vengano adottate le necessarie misure per evitare ulteriori oltraggi". La presidente dell'Anpi di Allumiere, Catia Galimberti, e tutti 8 membri del circolo locale stigmatizzano l'atto ed esprimono solidarietà e vicinanza ai figli di Enrico Bianca, Maria, Marco e Laura.

