Festa del Santissimo Salvatore, proseguono gli appuntamenti previsti dal programma per l'edizione 2024. Domani, sabato 11 maggio, torna per le vie del centro la solenne processione. A tal proposito, il Comune ricorda i principali provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare nelle vie e piazze del centro storico interessate dall'evento religioso.

A seguito di apposita ordinanza (n. 228 del 30-4-2024), dalle 14 di oggi 10 maggio fino alle ore 24 del 12 maggio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in piazza Santa Maria Nuova, al fine di consentire l’allestimento del carro e degli addobbi della piazza stessa. Dalle ore 7,30 di sabato 11 maggio fino alle ore 24 del 12 maggio, divieto di sosta e circolazione anche in piazza Don Mario Gargiuli.

Inoltre, dalle ore 15 dello stesso 11 maggio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze:

piazza Santa Maria Nuova, via Cardinal La Fontaine (nel tratto compreso da via San Lorenzo e via San Carluccio), via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, piazza Scacciaricci, via San Pietro (da via San Pellegrino a via Cardinal La Fontaine), via San Leonardo, via del Meone, via Garibaldi (da via del Meone a piazza Fontana Grande), via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo (da piazza del Plebiscito a piazza della Morte esclusa). A partire dalle ore 17.45, durante la sfilata del corteo storico rievocativo delle corporazioni delle arti e dei mestieri che partirà da via San Pellegrino, potranno verificarsi interruzioni e deviazioni lungo il seguente percorso: via San Pellegrino, piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine, via San Lorenzo, via Zazzera, piazza Don Mario Gargiuli, piazza Santa Maria Nuova. Interruzioni e deviazioni potranno verificarsi inoltre dalle ore 18 e per tutta la durata della manifestazione religiosa, lungo il seguente percorso: piazza Santa Maria Nuova, piazza Don Mario Gargiuli, via Cardinal La Fontaine, via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, piazza Scacciaricci, via San Pietro (da via San Pellegrino a via Cardinal La Fontaine), via San Leonardo, via del Meone, via Garibaldi (da via del Meone a piazza Fontana Grande), piazza Fontana Grande (anche lato via Saffi), via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo (da piazza del Plebiscito a piazza della Morte esclusa), via Cardinal La Fontaine, piazza Don Mario Gargiuli, piazza Santa Maria Nuova. La solenne processione partirà alle ore 18 da piazza Santa Maria Nuova.

