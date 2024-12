Si svolgerà domani la solenne processione del Cristo Morto per le vie del centro storico cittadino e rappresentazione della Crocifissione in piazza San Lorenzo. Da Palazzo dei Priori raccomandano di fare attenzione alla viabilità lungo le vie e le piazze interessate dalle celebrazioni religiose. Nel dettaglio, come da apposita ordinanza della polizia locale (n. 119 del 15-3-2024), è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli, dalle 18 fino a cessata necessità, nelle seguenti vie e piazze: via Cardinal La Fontaine, via delle Fabbriche, piazza Fontana Grande (lato fontana), via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo e piazza San Lorenzo.

La processione interesserà il seguente percorso: partenza alle ore 21,30 dalla chiesa del Gonfalone, via Cardinal La Fontaine, via delle Fabbriche, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via e piazza San Lorenzo.

Dalle ore 21 inoltre verrà interrotta la circolazione veicolare durante il passaggio della processione lungo il percorso sopra menzionato. Dalle ore 22 divieto di transito in piazza San Lorenzo e in via San Lorenzo, nel tratto tra via del Ginnasio e piazza San Lorenzo).

©RIPRODUZIONE RISERVATA