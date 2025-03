TOLFA - Novità in casa Pro Loco Tolfa: l'intero direttivo in carica dal 2021 si è dimesso e la decisione è stata ufficializzata nell’ultima assemblea dei soci.

Ora è stato dato il via ad una rapida e intensa campagna di tesseramento per poter poi procedere al rinnovo delle cariche.

La Pro Loco è una storica associazione di Tolfa che ha dato vita ad eventi che fanno parte della tradizione tolfetana, nonché di tutte le principali manifestazioni folkloristiche del centro collinare, in particolare quelle legate alla cultura di butteri e dei cavalli.

La sezione collinare della Proloco, come tutte le “consorelle” del resto della nazione, riunite sotto l’Unpli, é fondamentale per il mantenimento e il rinnovo di quelle che sono le caratteristiche peculiari del paese in cui opera. È estremamente necessario che la cittadinanza, specie i più giovani, si avvicini alla Pro Loco, cominciando con l’acquistare la tessera annuale (dal costo di 10 euro). Lo si può fare sia presso la sede Pro Loco, al primo piano del municipio, dalle 17,30 alle 19 da oggi lunedì 24.

Le tessere sono disponibili anche alla tabaccheria Marcelli in piazza Vittorio Veneto. Nel corso dell’ultima assemblea il presidente uscente Felice Tidei, insieme alla vicepresidente Angela Ceccarelli e agli altri membri del direttivo dimissionario hanno tracciato un bilancio di quanto portato avanti, non senza difficoltà e sicuramente con grande impegno, durante il loro mandato. Nel 2022 la Proloco ha partecipato al Bando Regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche religiose e popolari anno 2022 ed ha ottenuto un finanziamento di 4mila euro, cosi comne avvenuto anche negli anni 2023 e 2024. Con questo finanziamento e contributo di 15mila euro del Comune ha realizzato la 32^ edizione del Torneo dei Butteri Rionale con 6 squadre partecipanti e 24 cavalieri ai quali è stato consegnato l’attestato di partecipazione e successivamente iI 52esimo Torneo dei Butteri Regionale con 16 squadre provenienti da 6 paesi per un totale di 48 cavalieri.

"Per queste attività svolte anche negli anni seguenti - spiegano dal direttivo uscente - è stato determinante il contributo dato dai Rioni di Tolfa e dai numerosi volontari ai quali va un sentito ringraziamento. Si è realizzato inoltre in occasione della Festa di Sant'Egidio il IV Palio degli Anelli e il XIII Drappo dei Comuni al quale hanno partecipato 8 cavalli. Tutti i cavalieri partecipanti ai Tornei e al Palio degli anelli sia nel 2022 che negli anni 2023 e 2024 sono regolarrnente assicurati. Per tutti i Tornei, per il Palio degli Anelli e per il Drappo dei Comuni sono stati indetti concorsi pubblici negli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione dei Drappi (o Bandiere) da parte degli artisti locali. Nell’anno 2023 si è organizzata di nuovo la festa della Befana, che non si teneva da diversi anni: durante la sfilata accompagnata da musica per le vie del paese a cui hanno partecipato diverse centinaia di tolfetani e turisti provenienti dai paesi del comprensono sono stati distribuiti ai bambini dolcetti e circa 200 calze della Befana. Abbuamo realizzato il 33^ Torneo dei Butteri Rionale, il 53^ Torneo Regionale e il V Palio degli Anelli. Alla XIV edizione del Drappo dei Comuni hanno partecipato 8 Comuni (Allumiere, Canale Monterano, Ladispoli, Manziana, Oriolo, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa). Altre iniziative sono state intraprese per la ripulitura e sistemazione della Necropoli di Pian Conserva e la realizzazione di un primo sentiero escursionistico (N. 216, che partendo dal Fontanile di Baldone raggiunge i ruderi dell’Abbazia di Piandangeli e raggiunge poi il Tempietto Etrusco). Nell’anno 2024 oltre la Festa della Befana, svolta al Teatro Claudio a causa della pioggia, la Pro Loco ha patrocinato la festa del Carnevale. Abbiamo poi presentato a luglio al Claudio il risultato di un intenso lavoro svolto da Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci: un video con la storia cinquantennale del Torneo dei Butteri dal suo inizio nel 1968 fino a oggi. Una novità molto gradita lo svolgimento in notturna del 34^ Torneo Rionale con la partecipazione dei 7 Rioni di Tolfa (Cappuccini, Casalaccio, Lizzera, Poggiarello, Rocca, Sughera è per ia prima volta del Battaglione di Santa Severa). Ai primi 3 classificati, come negli anni precedenti, sono state consegnati coppe e premi in denaro, mentre alle altre squadre cene offerte dai ristoratori locali. Visto il successo anche la 54^ edizione del Torneo Regionale si è svolta in notturna con la partecipazione di 18 squadre per un totale di 54 cavalieri (5 di Tolfa, 3 di Soriano nel Cimino, Marta, Bracciano, Civitavecchia, Vetralla, Tarquinia, La Quercia di Viterbo). Un’altra novità che ha riscosso notevole successo è stato l’inserimento di un intermezzo, tra i primi 2 giochi dell’anello e del cappello e il terzo gioco della cattura del vitello, di uno spettacolo con giochi di destrezza equestri e la cena. Completa le attività l’estrazione annuale della tombola".

