CERVETERI - Via degli Eucalpti, via Volterra, il tratto urbano di via Furbara Sasso, davanti a piazza Pagliuca. Sono le prime tre arterie che potranno finalmente vantare asfalto nuovo.

Ad annunciare l'avvio dei cantieri è stato il sindaco Elena Gubetti.

Il tutto per un costo complessivo di 680mila euro finanziato dal piano triennale delle opere pubbliche. «Le strade interessate si trovano in condizioni di forte deterioramento a causa delle radici dei pini - ha spiegato il sindaco - che hanno sollevato e danneggiato l'asfalto, rendendo urgente l'intervento per garantire l'incolumità dei cittadini e le condizioni di sicurezza per la viabilità stradale».

Per la realizzazione dei cantieri è stato inoltre interessato un perito agronomo per verificare lo stato degli alberi presenti.

«Ovviamente si rende necessaria la fresatura delle radici che in alcuni casi hanno sollevato l'asfalto di ben oltre 50 centimetri». Risultato? Gli alberi, in questo caso dei pini, saranno abbattuti.

«L'amministrazione ha già incluso nell'appalto dei lavori la ripiantumazione: per ogni albero abbattuto verrà piantata una nuova alberatura che non recherà danno all'asfalto, assicurando così la continuità del verde urbano in modo sostenibile». Per il primo cittadino si tratta di «interventi indispensabili». «Comprendiamo il valore ambientale dei pini che saranno immediatamente sostituiti. È un progetto di grande importanza per la nostra comunità. Per la prima volta - ha aggiunto ancora il primo cittadino - interveniamo su una strada di Campo di Mare, grazie al definitivo passaggio di proprietà a patrimonio comunale avvenuto nel 2022. Siamo al lavoro per migliorare le infrastrutture e allo stesso tempo preservare il nostro patrimonio verde».

E se la parte urbana di via Furbara Sasso sarà finalmente ripristinata, lo stesso non si potrà dire per il resto dell'arteria spesso sotto i riflettori di automobili ed esponenti politici a causa del manto stradale dissestato in più punti fonte di pericolo per la sicurezza viaria. «Non è di competenza del Comune di Cerveteri ma della Città Metropolitana», hanno specificato dall'amministrazione etrusca. Insomma, i cittadini, in quel caso dovranno ancora aspettare.

