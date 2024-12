MONTALTO - La sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli augura ai suoi studenti buon anno scolastico in occasione del primo suono della campanella previsto per oggi. «Cari studenti e studentesse - afferma la sindaca - auguro un anno scolastico ricco e produttivo per tutti voi; un’opportunità per imparare e costruire il vostro futuro. La scuola è un luogo di scoperte, di amicizie e dove incontrerete le vostre prime sfide. Vi incoraggio ad intraprendere l'attività didattica con entusiasmo ma soprattutto con curiosità. Con l’aiuto della famiglia e degli insegnanti ogni difficoltà sarà un’opportunità per migliorare e ogni successo sarà il frutto del vostro impegno». «Ringrazio sin da subito la dirigente - conclude la sindaca - tutto il corpo docente e il personale scolastico che con dedizione e professionalità vi accompagneranno in questo percorso di crescita. Buon anno scolastico a tutti».