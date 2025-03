VITORCHIANO - Un nuovo corso di Bls-D (Basic Life Support Defibrillation) e uno di primo soccorso, gratuiti e rivolti a tutti i cittadini che vogliono acquisire una formazione specifica per affrontare potenziali situazioni di emergenza cardiaca e per l'utilizzo dei dispositivi Dae (defibrillatori), sono in programma a Vitorchiano sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 9 alle 16.

L'iniziativa rientra nel progetto "Accorciamo le distanze" promosso dall'Ares 118 e approvato dalla Regione Lazio nel 2017 per il potenziamento dell'assistenza sanitaria nelle zone caratterizzate da difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Ha il sostegno del Comune di Vitorchiano, che prosegue nel suo programma di rendere il paese sempre più cardioprotetto. Con "Accorciamo le distanze" si vuole assicurare una risposta quanto più tempestiva in situazioni di emergenza-urgenza attraverso il rafforzamento dell'offerta dei servizi di emergenza territoriale sia in termini quantitativi che qualitativi e con il coinvolgimento delle comunità locali mediante una formazione ad hoc di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. «Diversi defibrillatori sono già stati installati nel territorio di Vitorchiano - dichiara il sindaco Ruggero Grassotti - e questo progetto rappresenta un importante passo in avanti per la salute e la sicurezza dei cittadini. Le persone che saranno formate attraverso il corso potranno essere in grado di praticare un'immediata rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, aumentando notevolmente la possibilità di sopravvivenza dell'individuo colpito. Dopo i due eventi formativi del 2024, siamo felici di proporre una nuova opportunità». a rianimazione cardiopolmonare (RCP) eseguita da persone preparate aumenta il tasso di sopravvivenza di 2-3 volte, ma soltanto in un arresto cardiaco extraospedaliero su cinque viene iniziata. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che le persone con arresto cardiaco improvviso, se soccorse prontamente e in maniera adeguata, hanno buone probabilità di ripresa. «L'importante - aggiunge l'assessore ai servizi sociali Fabio Fanelli - è riconoscere la situazione di emergenza: chiamare il 118 ed agire con manovre che sostituiscano le funzioni vitali interrotte in attesa dell'arrivo dell'ambulanza; se è disponibile un defibrillatore, tentare di ripristinare il battito cardiaco con la defibrillazione. L'ampliamento della presenza di defibrillatori sul territorio e la formazione di quanti più cittadini possibile sono, quindi, il necessario complemento per supportare gli interventi di primo soccorso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA