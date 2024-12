In una atmosfera carica di emozione è stato celebrato un importante traguardo per l’Università degli Studi della Tuscia, i primi dieci laureati e laureate del corso di laurea magistrale in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana, presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (Deb).

Il corso di laurea interdipartimentale Deb-Dibaf (Scienze Ecologiche e Biologiche e Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali), offre agli studenti una formazione multidisciplinare, per affrontare le sfide contemporanee nel campo della nutrizione e della sicurezza alimentare. I neolaureati e le neolaureate hanno conseguito il massimo dei voti a testimonianza dell’impegno e della dedizione profusi nel loro percorso accademico.

Nicolò Merendino, presidente del corso, ha sottolineato l’importanza di un settore, sempre più rilevante, per il progresso scientifico e per il benessere della società, congratulandosi con i laureati e le laureate, simbolo di eccellenza nella formazione accademica.