FIUMICINO - Salvo D’Acquisto è venerabile perché ha donato la sua vita, esercitando in modo eroico le virtù cristiane: per questo si è celebrata la prima messa in suo onore, presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Presenti , le massime autorità politiche, militari, religiose e del Comandante Generale dell’Arma, C.A. Salvatore Luongo.

La solenne concelebrazione eucaristica è stata presieduta dal Cardinale, Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, concelebrata dall’Ordinario Militare per l’Italia, Santo Marcianò, a seguito della promulgazione del Decreto con il quale è stata riconosciuta la venerabilità del Vice Brigadiere dei carabinieri, Medaglia D'Oro al Valor Militare. Ildecreto di venerabilità è stato mostrato dal Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo che ha detto: «D’Acquisto, il nostro eroe", come lo chiama ripetutamente e con commozione il che mostra a tutti il decreto di venerabilità.

«La testimonianza di un giovane che ha vissuto nell'ordinarietà della vita laicale. La nostra idea di santità forse è troppo legata alla vita monastica o religiosa», ha commentat il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto Congregazione Cause dei Santi.

«Oggi rendiamo onore a un uomo il cui sacrificio rappresenta l’essenza più alta del dovere e dell’altruismo. La proclamazione della venerabilità di Salvo D’Acquisto è un segno di riconoscimento per il suo straordinario esempio di coraggio e amore per il prossimo», dichiara il primo cittadino.