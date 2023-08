CERVETERI – Nemmeno sono state installate e già sono mal digerite. Le nuove quattro telecamere che entreranno in funzione per multare chi passerà con il rosso ai semafori di Cerenova e Campo di Mare, sulla via Aurelia, fanno già discutere. Non tanto perché non debbano fare il loro mestiere, ovvero sanzionare gli automobilisti indisciplinati che mettono in pericolo gli altri conducenti, quanto perché la popolazione locale chiede all’amministrazione comunale anche degli interventi di sicurezza sul fronte della viabilità. Molto polemico ad esempio il comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare. «Una vergogna – non usa giri di parole Enzo Musard, il presidente – gli amministratori si preoccupano solo di fare cassa ma non di mettere in sicurezza quegli incroci. Sono decenni che come comitato chiediamo, invano, interventi veri e duraturi sulla sicurezza in quel tratto e non solo per fare cassa». Per i cittadini la viabilità appunto lascia a desiderare. «In questa zona – prosegue Musard – ci sono le fermate del bus Cotral, con centinaia di viaggiatori, sia turisti che pendolari, che ogni santo giorno devono attraversare quegli incroci con il rosso diretti a Cerenova. A questi si aggiungono centinaia di pedoni che come clienti raggiungono il centro commerciale. Saranno sanzionati anche loro dai velox?». Una polemica tira l’altra. «Spenderei quei soldi per rifare le strade che sono piene di toppe», si accoda il signor Ennio. A proposito di viabilità, al termine dell’estate dovrebbero partire i lavori per due rotatorie sulla Settevene Palo, la più importante senza dubbio quella all’imbocco con l’autostrada Roma-Civitavecchia dove incidenti e tamponamenti si ripetono praticamente quasi ogni giorno.

