TOLFA - “Quanto emerge in queste ore dalla stampa, in merito alla incompatibilità del dirigente ai Lavori Pubblici del Comune di Tolfa, trasmessa dalla Prefettura ad ANAC, Corte dei Conti e Ispettorato della Funzione Pubblica, potrebbe configurare uno scenario molto preoccupante per la regolarità amministrativa del Comuna”. Si aprecosì la nota del gruppo consigliare di opposizione “Tolfa Cambia”. I consiglieri di opposizione mettono in evidenza che: “Se confermata l’incompatibilità, tutti gli atti firmati dal dirigente rischierebbero l’annullamento, con conseguenze gravi per la gestione comunale, i procedimenti avviati e, soprattutto, per i cittadini. È una situazione che come Partito Democratico denunciamo da tempo, con interrogazioni, richieste di chiarimento e dubbi espressi formalmente in Consiglio comunale e agli organi competenti. Dubbi sempre ignorati dalla sindaca. Lo stesso dirigente rimane responsabile del procedimento per la pista pedonale. Ricordiamo che l’architetto annulló oltretutto, tutti gli atti relativi alla gara, motivando la decisione con la scadenza della proroga concessa dalla Regione Lazio e quindi la conseguente mancanza di fondi disponibili. Un’opera tanto annunciata, celebrata con conferenze stampa, selfie e promesse dalla sindaca, dalla consigliera regionale Marietta Tidei edal sindaco di Allumiere. Ma quella proroga regionale, dichiarata scaduta, sarebbe poi “riapparsa” misteriosamente, riaprendo l’ipotesi di finanziamento. A quel punto, ci interrogammo se quell’annullamento degli atti da parte del dirigente fosse illegittimo? E a danno di chi? Dei cittadini, sicuramente”. Da Tolfa Cambia poi proseguono: “A tre anni da quell’annuncio in pompa magna, non esiste un progetto, non c’è un cantiere e i cittadini hanno visto solo passerelle e zero risultati. Ora, con questo ulteriore sviluppo, si rischia che l’intera gestione dell’ufficio tecnico venga messa in discussione, con effetti ancora da misurare. La sindaca non può più tacere. Chiediamo che si presenti in Consiglio comunale e riferisca pubblicamente sulla situazione del dirigente e dei suoi atti; sullo stato effettivo della pista pedonale e degli altri progetti finanziati e quali tutele si intendano attivare per evitare danni economici e istituzionali al Comune”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA