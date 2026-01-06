CERVETERI – Il maltempo non ha dato tregua nemmeno oggi e a Cerveteri la magia del Presepe Vivente e il tradizionale falò della Befana, dapprima rinviati ad oggi, danno a tutti appuntamento il prossimo anno.

Rappresentazioni annullate. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso sindaco Elena Gubetti.

"Purtroppo la pioggia non ci ha risparmiati neppure oggi, giorno dell’Epifania. Per tale motivo – scrive – il Presepe Vivente al parco della Legnara e la Befana Cervetrana con il tradizionale falò sono annullati”.

"Sarà celebrata solamente la Santa Messa con la benedizione alle ore 16:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore, con i personaggi del Presepe Vivente Seppur in forma più ridotta, sarà ugualmente un momento di unione e tradizione. Buona giornata a tutti!”