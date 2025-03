TOLFA - A Tolfa hanno preso il via i preparativi per la tradizionale processione del Cristo morto che si snoda lungo le strade del centro del Borgo collinare nella serata del Venerdì Santo. Come ogni anno ad organizzare il corteo religioso pre pasquale è la Confraternita Umiltà e Misericordia di Tolfa

A un mese dalla solenne Processione del Venerdì Santo tanto amata e sentita dai tolfetani la Confraternita Umiltà e Misericordia di Tolfa lancia un invito: "Sono iniziati i preparativi per processione del Cristo Morto invitiamo quindi tutti coloro che abbiano piacere a partecipare come comparsa o ad offrirsi come volontari per l’aiuto allo svolgimento della processione puo' contattarci. Vive in noi la Tradizione e la Fede che si tramanda da generazioni in generazioni". Chiunque vuole aderire a questo invito può contattare Mauro al numero 3280515500.

