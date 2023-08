Dà una bottigliata in testa ad un coetaneo: denunciato 22enne extracomunitario.

Sono stati gli uomini della Questura ad identificare il ragazzo, che è stato deferito in stato di libertà per lesioni aggravate. Lo straniero, in particolare, nella tarda serata del 14 agosto si trovava in compagnia di un connazionale in un bar del centro storico, quando è stato avvicinato da un paio di giovani, che hanno iniziato a provocarlo verbalmente. Ne è scaturita una violenta lite, in seguito alla quale il 22enne ha colpito con una bottiglia di vetro uno dei ragazzi alla testa, scaraventandola anche verso il secondo. Il 20enne, italiano, è rimasto ferito e soccorso da una pattuglia della Volante, prontamente intervenuta. La vittima è stato poi refertata con 15 giorni di prognosi a Belcolle; mentre gli investigatori hano ricostruito l’episodio, grazie anche alle testimonianze di alcune persone presenti.

