LADISPOLI - Ancora soddisfazioni per i ragazzi dell'alberghiero. Questa volta protagonista è Martina Vittozzi, vincitrice della XIX edizione del "Premio Pandolfo - Roscioli" dedicato alle professioni turistiche e promosso dall'associazione internazionale Cavalieri del turismo con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La giovane, insieme alla dirigente, Vincenza La Rosa e alla docente di lettere, Angela Di Sabatino, ha ricevuto nella sede del MIM l'attestato del premio da parte della vicepresidenza dell'associazione Maria CArla Menaglia e e della dirigente del MIM Elisabetta Davoli. «Siamo orgogliosi di questo successo che premia le capacità e il coraggio della nostra studentessa», hanno detto dalla scuola «Sono felicissima. Ho cercato di dare il massimo. Ringrazio dal più profondo del cuore la professoressa Di Sabatino per aver creduto in me e tutti i presenti per l'accoglienza con cui sono stata ricevuta», ha detto Martina. A lei, inoltre, sarà riservato uno stage di due mesi in una struttura alberghiera a cinque stelle della Capitale.

©RIPRODUZIONE RISERVATAù