SUTRI – Nella spettacolare cornice di Palazzo Doebbing, si è svolta la serata dedicata al conferimento del Premio Efebo città di Sutri 2023, un riconoscimento per onorare quei cittadini che attraverso il proprio talento contribuiscono a raccontare il nome di Sutri e della Tuscia nel mondo.

Tra i premiati quest’anno l’eccezionale presenza di Emmanuele Francesco Maria Emanuele, filantropo ed esperto di finanza, già cittadino onorario di Sutri.

Il professore ha regalato a tutti i presenti meravigliose parole d’amore per la città e i suoi abitanti, e di stima verso l’Amministrazione Comunale elogiando le politiche attente ai bisogni dei cittadini e impegnate nella promozione delle attività culturali.

«Continueremo a onorare e valorizzare le sue parole e il suo impegno, poiché rappresentano una guida preziosa», ha dichiarato il sindaco Matteo Amori.

«Riteniamo che il premio Efebo più si attagli a Emanuele - prosegue la delegata alla cultura Claudia Mercuri, non solo per l’amore che manifesta per la città e per i preziosi e innumerevoli contributi, ma sopratutto perché è grazie a lui che nel 2016, dopo essere stato tenuto per decenni nel caveau del Museo Nazionale, L’Efebo è tornato a Sutri». A seguire hanno ritirato il premio Stefano Perugini campione di motociclismo che, in sella alla sua moto, ha portato lustro alla città di Sutri in tutto il mondo, l’autore del libro “Le catacombe di San Giovenale” Fiocchi Nicolai, Giorgio Polesi presidente del parco di Veio, Martina Colelli giovane imprenditrice della Tuscia proprietaria dell’ Acqua Park Fontevivola e ristorante l’Antica Fonte e il sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

A conferire i premi a fianco del sindaco Amori e della Mercuri, il presidente Romoli, il vicesindaco Alessio Vettori, il presidente del consiglio Comunale Vincenzo Petroni, il direttore del corpo di San Lazzaro Civitas Romae la dottoressa Ilaria Bartolotti e Massimo Giampieri, sindaco di Civita Castellana per 10 anni.

Una serata eccezionale trascorsa tra ospiti illustri presentata da Francesco Laurenti in cui non poteva mancare un pensiero volto alla memoria del caro Francesco Lampa.

