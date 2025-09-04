CERVETERI - Per la cantina Valle del Canneto arriva un altro importante riconoscimento, ottenuto nel corso della Sagra dell'uva di Cerveteri. Per il terzo anno lo staff ha ricevuto il premio come vino preferito dal pubblico, assegnato dall'assessore all'Agricoltura Riccardo Maria Ferri e Catia Minghi, ideatrice e curatrice della kermesse che ha raggiuto un risultato di critica positivo. All'enologo Cristiano Orchi, è stata consegnata la targa, per la qualità del vermentino, da egli stesso realizzato. Orchi, infatti, vanta esperienze importanti in cantine toscane e umbre con aziende leader, Antinori e Cotarella dopo essersi laureato in enologia all'Università della Tuscia. Il premio ricevuto, quindi, non è altro che la conferma che nel territorio etrusco si producono vini di qualità e anche quest’anno altre aziende hanno ricevuto premi importantissimi a livello regionale e nazionale, senza dimenticare la partecipazione al Vinitaly di Verona, l’appuntamento più importante nella Penisola. ©RIPRODUZIONE RISERVATA