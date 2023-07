CIVITAVECCHIA – Festa grande, ieri sera, in un Forte Michelangelo colorato dal Tricolore, in occasione del 158° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto.

Un parterre d’eccezione ha voluto rendere omaggio agli uomini e alle donne della Guardia Costiera, a partire dal premier Giorgia Meloni, i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, il sottosegretario Edoardo Rixi, con il comandante generale delle Capitanerie di Porto ammiraglio Nicola Carlone, il comandante del porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il presidente dell’Adsp Pino Musolino e il sindaco Ernesto Tedesco. Oltre ad amministratori del territorio e rappresentanti del cluster marittimo, come gli armatori Guido e Emanuele Grimaldi. «Ho partecipato con piacere, questa sera a Civitavecchia, alle celebrazioni per il 158° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto – ha spiegato il premier Giorgia Meloni – alle donne e agli uomini della Guardia Costiera desidero rivolgere il mio ringraziamento e l’abbraccio sincero per questa giornata di grande significato. Auguri a tutti voi».

Nel corso della serata, moderata da Filippo Gaudenzi e Valentina Bisti, è stata ripercorsa la storia del Corpo, dal 1865 ad oggi, attraverso la sua evoluzione e trasformazione, con testimonianze sul palco e video dimostrativi. «Dico grazie a Giorgia per la sua presenza – ha detto il ministro Salvini una volta sul palco – hai avuto una giornata importante, iniziata con il ricordo di Borsellino. Non era scontato che venissi qui. Da un ministro – ha proseguito Salvini - ci si aspetta qualcosa in dote, è solo un inizio ma son contento di portare stasera a Civitavecchia un segno: 390 uomini e donne che andranno a rafforzare le capitanerie e i presidi di sicurezza e legalità. Un segnale di attenzione, vedremo nella prossima legge di bilancio di essere altrettanto attenti».

Spazio quindi al musical in forma di concerto accompagnato dall’orchestra Jazz Big Band diretta da Gianni Oddi, storico saxofonista dell’orchestra della Rai Tv di Roma, con la voce di Nadia Natali.