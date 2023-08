BLERA – Un 37enne di Tarquinia ma residente a Vetralla, per cause in corso d’accertamento, è precipitato dal ponte di Blera che sovrasta il fiume Biedano.

L’uomo sarebbe stato visto fare ginnastica nei pressi del ponte e poco dopo sarebbe precipitato, facendo un volo di oltre 50 metri, fino a finire incastrato tra i rami di un albero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ronciglione, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale esperto del corpo nazionale del soccorso alpino speleologico del Lazio. L’uomo, in gravissime condizioni, è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Gemelli di Roma.

L’area è stata sorvolata dall’elicottero dei pompieri e dall’elicottero Pegaso 21 dell’ Ares 118, che hanno localizzato in breve tempo il 37enne subito recuperato, immobilizzato su una barella e trasferito in elicottero grazie all’ausilio di un verricello.

«Il violento impatto del salto – hanno spiegato dal soccorso alpino – è stato attutito dalla vegetazione circostante, permettendo così di limitare le fatali conseguenze dell’evento. Immediatamente allertata l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas, il medico e l’infermiere del 118 che giunti sul posto hanno stabilizzato l'infortunato e, tramite l’utilizzo del verricello, lo hanno portato velocemente a bordo. Una volta completata la fase di recupero, il paziente è stato elitrasportato in ospedale».

