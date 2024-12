Si sono svolti oggi nella chiesa del cimitero di Nepi i funerali di Elsa Pazzetta, la donna di 80 anni, deceduta sabato scorso dopo aver mangiato dei funghi. Un pranzo in famiglia sabato scorsi si è trasformato in una tragedia. La donna, la figlia e il genero si sono sentiti male dopo aver consumato un pasto a base di funghi pare raccolti in zona.

Sembra che l’anziana abbia iniziato ad accusare dei sintomi già durante il pranzo. Sta di fatto che tutti e tre sono finiti al policlinico Gemelli di Roma. Per Elsa Pazzetta non c’è stato nulla da fare: nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta. La figlia e il marito, una coppia di cinquantenne, invece hanno risposto alle cure. Pare che la donna sia stata dimessa mentre il marito ancora ieri era ricoverato in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Nepi dove la famiglia era conosciuta. Non si sa che specie di funghi sia stata ingerita.