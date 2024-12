VITORCHIANO - Nella quarta settimana di settembre entreranno nel vivo i lavori di potenziamento della rete idrica di Vitorchiano ad opera di Talete, che consentiranno, in fatto di fornitura idrica, di affrontare con serenità il prossimo futuro e le successive stagioni estive. Il servizio è tornato pienamente regolare già dalla metà di agosto: l'amministrazione comunale è rassicurata dall'attuale situazione ma, in ogni caso, continuerà a sollecitare il gestore idrico per la prosecuzione di ogni utile attività e per il completamento di tutti gli interventi che lo stesso si è impegnato ad eseguire per migliorare il Sistema Idrico Integrato. Nel dettaglio, si metterà mano alla sostituzione della pompa del pozzo Spinaceto, alla realizzazione della nuova colonna di mandata all'altezza degli impianti di dearsenificazione per il riempimento degli accumuli abbattendo le perdite di carico attuali e all'installazione del relativo quadro elettrico per i nuovi assorbimenti in gioco. Questi lavori, in sintesi, rappresentano solo i primi step, a cui si aggiungeranno l'escavazione e il ripristino di nuovi pozzi (in particolare all’altezza del bottino Pietricce) e la realizzazione di nuove e più capaci dorsali in località Piangoli. L'obiettivo degli interventi è superare in maniera definitiva le carenze infrastrutturali dell'estate appena trascorsa. Una maggiore attenzione al consumo di acqua da parte delle utenze, un lavoro di regolazione delle portate più affinato, i controlli eseguiti da parte della Polizia Locale e anche un aiuto giunto dal clima, con il calo delle temperature e il ritorno delle piogge, hanno infatti già consentito di assicurare un flusso idrico continuo e regolare a tutte le utenze fin dal 16 agosto 2024. Il Comune di Vitorchiano per tutta l’estate ha portato avanti un pressing continuo e costruttivo nei confronti di Talete perché rispettasse gli impegni presi, nei tempi previsti, permettendo di superare una situazione che a luglio e nella prima metà di agosto ha creato grandi disagi a molte utenze del territorio, non solo di Vitorchiano. In tal senso un dovuto ringraziamento va all’ingegner Fraschetti per la costante disponibilità ad ascoltare e affrontare i problemi nell’interesse del territorio. Proseguono senza sosta anche i contatti con Talete e i solleciti per le attività di manutenzione e riparazione dei guasti, allo scopo di evitare che le rotture sulla rete producano prolungati sprechi, anche dopo le segnalazioni dei cittadini. Si ribadisce che occorre sempre e comunque fare attenzione a evitare ogni possibile dispersione di acqua. Per evitare inutili strumentalizzazioni, è opportuno inoltre ricordare che nessun Comune si può sostituire né si sta sostituendo al gestore, che opera invece direttamente e sta affrontando situazioni complesse anche in altri territori della provincia come Soriano nel Cimino, Capranica e Vetralla. L'amministrazione rimane infine pronta a qualsiasi ulteriore azione che si rendesse necessaria, utile e percorribile che, nel rispetto delle norme, possa accelerare le attività in capo al gestore unico del servizio idrico imposto dalla Regione Lazio con il commissariamento del 2022. Azioni anche collettive, portate avanti insieme ai cittadini e a qualsivoglia costruttivo comitato. L'acqua è un bene primario per tutti e non possono esistere diverse finalità, per il bene del paese e del territorio.

