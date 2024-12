CIVITAVECCHIA – Un potente diserbate utilizzato impropriamente, che mette in pericolo i passanti. A Borgata Aurelia, per essere precisi in via Rossini, qualcuno per tenere sotto controllo l’erba ed evitare infestazioni ha buttato sulla vegetazione un quantitativo esagerato di diserbante.

Un fatto increscioso e poco gradito dai residenti della zona, a giudicare dalle lamentele che stanno arrivando in redazione. Tra l’altro, proprio in quel punto, passa la tubatura idrica, con una profondità davvero minima rispetto alla sede stradale.

Erba di colore giallo, a causa di una sostanza nociva, finita presto nel mirino degli abitanti di Borgata Aurelia, che adesso chiedono chiarimenti. Un fatto che nelle scorse ore ha fatto molto discutere, mentre ci si interroga sui motivi di un gesto così pericoloso.