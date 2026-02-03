CERVETERI – Le potature arrivano pure alla Necropoli. È stata avviata la manutenzione del verde lungo la via principale di accesso alla Banditaccia. Lo ha comunicato il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, precisando che, salvo avverse condizioni meteo, il cantiere avrà una durata stimata di circa 10 giorni. Durante le operazioni il traffico veicolare delle autovetture sarà temporaneamente deviato sulla strada secondaria che, dall’inizio dell’area di Campo della Fiera, costeggia i grandi tumuli. L’arteria è stata recentemente sistemata, e resa perfettamente agibile, con dei lavori appaltati e finanziati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale. Gli autobus potranno invece sostare nell’area di parcheggio in prossimità di Campo della Fiera. Da questo parcheggio sarà possibile raggiungere la biglietteria proseguendo a piedi, percorrendo la suggestiva via degli Inferi.

