CIVITAVECCHIA – Poste Italiane comunica che tutti gli uffici postali di Civitavecchia sono di nuovo tutti disponibili secondo i consueti orari di apertura.

Pertanto, terminata la lieve rimodulazione estiva che aveva interessato solo alcuni uffici postali della città, l’offerta di Poste Italiane torna a essere completa così come di seguito evidenziato.

Gli uffici postali “doppio turno”. Con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35),è operativa la sede di Civitavecchia Centro (via Giordano Bruno 11).

Gli uffici postali “monoturno”. Con il consueto orario “monoturno” fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) sono invece disponibili gli uffici postali di Civitavecchia 1 (largo Monsignore Giacomo D’Ardia 22),Civitavecchia 2 (via Achille Montanucci 13/b), Civitavecchia 3 (via Alcide De Gasperi) e Aurelia di Civitavecchia (Via Nicolò Paganini 1).

«Si ricorda inoltre che in tutti gli uffici postali di Civitavecchia sono disponibili ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette per il prelievo denaro contante e altre operazioni – spiegano da Poste - come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti. Per ottimizzare le tempistiche delle operazioni a sportello, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati che riscuotono il rateo in contanti di recarsi in ufficio postale in tarda mattinata o, laddove possibile, durante le ore pomeridiane».