S. MARINELLA - L’ufficio postale di Santa Severa, in via della Monacella 20, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Lo annunciano da Poste italiane che spiegano: «Oltre a una completa riconfigurazione degli spazi e a un rinnovamento degli arredamenti ai fini di migliorare le postazioni lavorative ma anche di ottimizzare la fruizione dei servizi, tra le opere più importanti ci sono il rifacimento di tutti gli impianti a servizio dell’ufficio postale compresa l’installazione ex novo di un sistema di climatizzazione ad alta tecnologia e di ultima generazione. L’impianto, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. Tutti gli interventi, infatti, sono in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali».

