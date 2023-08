LADISPOLI - Il ritorno a lavoro dopo il ponte di Ferragosto non è iniziato sotto i migliori auspici per le centinaia di pendolari che quotidianamente utilizzano la tratta Fl5 Roma - Civitavecchia. Sin dalle prime ore del mattino, un incendio nei pressi della linea ferroviaria ha infatti causato prima dei ritardi e successivamente la sospensione della linea tra le stazioni di Ladispoli e Maccarese. In entrambe le fermate è stato predisposto il servizio navetta per Civitavecchia e per Roma, ma i disagi non sono certamente mancati. «In piena stagione turistica sempre la solita pessima gestione italiana su mezzi di trasporto ed infrastrutture. E chi va al lavoro? Deve fare i salti mortali....», commenta sui social Mario.

