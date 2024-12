LADISPOLI - Installata una targa in ricordo di Aldo Piersanti, nel giardino di via delle Dalie, già a lui dedicato. Un'iniziativa fortemente voluta dai consiglieri di Ladispoli e sostenuta da tutti i consiglieri di opposizione che aveva trovato nelle settimane scorse il via libera della massima assise cittadina.

Aldo Piersanti era un attivista dei diritti umani, cooperante e animatore di molte battaglie per il bene comune.

«Il suo lavoro - avevano spiegato dal movimento Ladispoli Attiva - e la sua militanza nel quartiere campo sportivo e attraverso "La Bottega del Commercio Equo e Solidale" hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto della nostra città».

LA CERIMONIA

«Due giorni intensi e pieni di commozione nel ricordo di Aldo Piersanti, a dieci anni dalla sua scomparsa», scrivono da Ladispoli Attiva al margine dell'installazione della targa (idea nata dai suoi amici più cari, in accordo con la famiglia) avvenuta domenica mattina, preceduto, sabato, da un incontro organizzato dalla famiglia e dagli amici di Aldo nella parrocchia Sacro Cuore di Ladispoli. «Risultato - spiegano - di una mozione votata all'unanimità dall'intero consiglio comunale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA