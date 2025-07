TARQUINIA - Oltre 5mila posaceneri portatili da distribuire sulle spiagge di tutta Italia, in occasione della seconda edizione di “Basta mozziconi”, la campagna dell’associazione ambientalista Fare Verde che vuole evitare la dispersione, in mare o sugli arenili, delle “cicche” di sigarette.

Sul litorale tarquiniese l’evento ambientalista si è tenuto giovedì mattina, 10 luglio 2025, sulla spiaggia libera in località San Giorgio-Le Saline, con la distribuzione di 200 posaceneri riutilizzabili.

Visti i complimenti ricevuti dai bagnanti, l’iniziativa sarà ripetuta a breve su un’altra spiaggia, quella di Marina Velca – Pian di Spille.

La campagna informativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lazio e si svolge in collaborazione con la Capitaneria di porto – Guardia costiera.

«I mozziconi di sigarette sono, come numero e come pericolo, il più voluminoso rifiuto al mondo – dichiara l’associazione ambientalista Fare Verde - i filtri contengono sostanze altamente tossiche come nicotina, residui di combustione e molte microplastiche che, se abbandonati sulla spiaggia e nell’ambiente, ci mettono 15 anni per degradarsi».

Secondo l’associazione poi «non c’è un’adeguata consapevolezza da parte dei cittadini del pericolo ambientale che consegue al loro l’abbandono indiscriminato.

Per questo, i nostri volontari di Fare Verde stanno distribuendo in tante spiagge italiane dei posaceneri portatili, realizzati con materiale riciclabile, per sensibilizzare, soprattutto i giovani, verso i rischi causati dal gettare le sigarette in spiaggia».

P©RIPRODUZIONE RISERVATA