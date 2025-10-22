FIUMICINO - «Il progetto del porto di Fiumicino procede, e sempre più spesso si parla della sua importanza strategica per lo sviluppo del territorio. Tuttavia, mentre l’opera sembra finalmente avvicinarsi alla fase concreta, emergono alcune domande che non possono restare senza risposta. La questione centrale riguarda l’occupazione: quanti posti di lavoro porterà realmente il porto una volta completato? E di che tipo saranno questi posti? È lecito chiedere se si tratterà di lavori stabili, con contratti a tempo indeterminato, un reddito minimo dignitoso e tutele adeguate per i lavoratori», è quanto si legge in un comunicato firmato dal segretario di Azione Fiumicino Gianmarco Irienti.

«Un’opera pubblica di questa portata deve generare occupazione di qualità, non soltanto numeri da comunicato stampa. Per questo è opportuno chiedere all’Amministrazione comunale e ai soggetti coinvolti nel progetto di chiarire alcuni punti fondamentali: Quante persone saranno effettivamente impiegate in modo continuativo? Quali garanzie saranno previste in termini di sicurezza, diritti e condizioni di lavoro? In che modo si assicurerà che i benefici economici ricadano anche sulla comunità e non solo sui grandi operatori del settore?», domanda Irienti.

«Non si tratta di criticare o ostacolare l’opera, ma di esercitare un doveroso controllo civico: un’infrastruttura di tale impatto non può essere valutata solo per la sua dimensione urbanistica o turistica, ma anche per la sua capacità di generare lavoro vero e tutelato. Chiedere risposte chiare e verificabili non è un atto politico, ma un gesto di responsabilità verso i cittadini, le famiglie e i lavoratori che guardano a questo progetto come a una possibile occasione di crescita», conclude il segretario di Azione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA