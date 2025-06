TARQUINIA - «Accolgo con grande soddisfazione la risposta favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla mia interrogazione sullo stato dei lavori del ponte sul fiume Arrone, al chilometro 104,400 della SS1 Aurelia, tra i comuni di Montalto di Castro e Tarquinia». Il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, si dice soddisfatto della riapertura. «La comunicazione conferma che l’intervento, complesso e strategico, è giunto alla fase finale - dice Rotelli - con l’avvio del collaudo statico e la riapertura completa al traffico prevista entro il mese di giugno. Un risultato importante per il territorio, ottenuto grazie a un costante lavoro di interlocuzione istituzionale e all’impegno di Anas, che ha garantito la prosecuzione dei lavori senza mai interrompere completamente la viabilità, nonostante le difficoltà tecniche e logistiche dell’intervento. L’operazione rappresenta un segnale concreto di attenzione per le infrastrutture locali, fondamentali per lo sviluppo della costa e per la mobilità interna della Tuscia. Colgo l’occasione per ringraziare anche i sindaci di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, Tarquinia, Francesco Sposetti, e Capalbio, Gianfranco Chelini, per la fattiva collaborazione istituzionale, che ha contribuito a tenere alta l’attenzione sull’intervento, sollecitando soluzioni efficaci nell’interesse delle rispettive comunità”.

CHIUSURA AURELIA Chiusura della strada statale Aurelia nel tratto interessato dal collaudo del ponte sul fiume Arrone. La chiusura è stata disposta con ordinanza da parte dell’Anas (Ordinanza n. 462/2025/RM – emessa il 12/06/2025). La tratta interessata va dal km 95+468 al km 109+700 in entrambe le direzioni di marcia. Prevista la chiusura notturna dalle 21 del 17/06/2025 alle 7 del 18/06/2025. Dalle 21 del 18/06/2025 alle 7 del 19/06/2025. Chiusura totale della SS1 Aurelia in entrambe le direzioni tra Tarquinia e Montalto di Castro. Chiusura uscita Tarquinia (A12) in direzione nord. Chiusura uscita Montalto in direzione sud. Percorso alternativo per direzione Roma e direzione Grosseto: strada Provinciale Roccaccia.