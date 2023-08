FIUMICINO - Éstata firmata una nuova ordinanza che prevede da venerdì 4 agosto e, per tutti i venerdì dei mesi di agosto e di settembre, il ponte 2 Giugno venga alzato alle 9.30 del mattino e alle 20.00 della sera. Questa apertura del ponte, su esplicita richiesta dei cantieri navali, si aggiunge alle altre già in vigore il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 20.00, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 7.30 alle 20.00. Per limitare disagi a conducenti di veicoli e alle persone il Comune di Fiumicino ha chiesto ai due addetti di Griven Group, società appaltante, di calibrare le alzate dei bracci lavatoi in base al traffico effettivo e quindi di non effettuare alcuna operazione in mancanza di traffico e imbarcazioni.

«Il giorno in più concesso su richiesta degli operatori del settore – puntualizza Giovanna Onorati, vicesindaco e assessora alla mobilità del Comune di Fiumicino – punta a conciliare l’esigenza di non creare difficoltà al traffico stradale e pedonale, con la vocazione prettamente turistica della città. Non imporremo file inutili a nessuno ma va considerato che il turismo è una fonte consistente di ricchezza per il territorio e daremo sempre avviso per tempo per una corretta informazione».