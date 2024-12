CIVITAVECCHIA – La Polizia stradale in azione nel centro cittadino.

Da tempo ormai in molti avranno notato la presenza delle pattuglie del reparto di via Aurelia Nord impegnate in posti di controllo e attività di vario tipo nel centro abitato. Una novità che sta dando notevoli frutti, soprattutto sotto il profilo del rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti. Solo nella giornata di oggi la pattuglia della Polstrada ha eseguito una serie di controlli tra il mercato e la cattedrale, a seguito dei quali ha rimosso due furgoni lasciati in sosta vietata, un’auto parcheggiata in un incrocio e ha sequestrato tre ciclomotori lasciati in sosta su strada pubblica benché sprovvisti di copertura assicurativa.

Gli agenti, di fronte all’aumento delle trasgressioni, negli ultimi mesi hanno stretto le maglie dei controlli soprattutto nella zona di porta Tarquinia: multe salate e veicoli portati via sono il risultato di un’intensa attività che a quanto pare è solo all’inizio.

Non più solo controlli sull’Aurelia per la Polizia stradale di Civitavecchia, ma presenza capillare su tutto il territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA