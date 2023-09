Cani si allontanano da casa e rischiano di essere investiti in superstrada. E’ accaduto lo scorso fine settimana quando alla sala operativa della polizia stradale di Viterbo sono giunte numerose segnalazioni relative alla presenza di due cani che, in punti diversi della strada statale 675, vagavano smarriti e spaventati tra le autovetture che sfrecciavano nel tentativo di non investirli.

Il tempestivo intervento di una pattuglia della Stradale ha consentito di mettere in salvo i due animali da un probabile investimento e di ripristinare la sicurezza della circolazione stradale. Una volta al sicuro, i due cani, grazie all’intervento del medico veterinario competente di turno che provvedeva alla lettura dei microchip, sono riusciti a riabbracciare i rispettivi padroni.

Gli stessi, che si erano già messi alla ricerca dei loro cani, hanno riferito che i cani erano scappati improvvisamente poco prima dalle relative abitazioni.