LADISPOLI – Nuovo passo verso l’inclusione: è entrato in funzione da poche ore al comando della Polizia Locale “E-Lisir”, il servizio di video interpretariato per le persone sorde. È stato attivato dalla Polizia Locale e consentirà di usufruirne tramite un tablet dotato dell'applicazione specifica. Questo strumento, già in uso presso l'Urp del comune di Ladispoli, le farmacie e la biblioteca, permette alle persone sorde di comunicare con un interprete Lis da remoto in tempo reale. Basta un semplice tocco sullo schermo del tablet per avviare la traduzione delle richieste nella lingua italiana dei segni (LIS), rendendo così possibile l'accesso autonomo agli uffici della Municipale. «Il servizio – è il commento di Marco Cecchini, delegato a “Ladispoli una città che sa ascoltare” - rappresenta un ulteriore passo in avanti di un progetto che è nato con l’app Municipium e che, nel programma dell’amministrazione comunale, mira a garantire l’inclusione delle categorie più vulnerabili. L’obiettivo è quello di promuovere sempre maggiori opportunità di inclusione, consentendo alle persone sorde di comunicare in completa autonomia. Un sentito ringraziamento va al sindaco Alessandro Grando e a tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile la realizzazione di questo servizio, a partire dall'Amministrazione comunale, dai dirigenti e dai funzionari, fino alla Società Evoluzione Lis srl per la loro competenza e impegno. Un ringraziamento particolare anche a Valentina Manca per la sua collaborazione e al team di “Emergenza Sordi Aps”». La consegna del tablet è avvenuto alla presenza del comandante dei vigili urbani Giorgio Morgan, del commissario capo Danilo Virgili, dei funzionari, della collaboratrice Valentina Manca e in rappresentanza della società Evoluzione Lis Srl, fornitrice del servizio, Domenico Brocato. «Le licenze E-Lisir – conclude Cecchini – saranno installate sui sui loro mezzi. Questo consentirà agli agenti di poter intervenire in aiuto ad una persona sorda in caso di difficoltà o anche semplicemente per fornire delle informazioni».

