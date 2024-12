È stata pubblicata la graduatoria relativa all’avviso pubblico della Regione Lazio che prevedeva un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro in favore della polizia locale dei comuni del Lazio. Somme destinate ad implementare la dotazione tecnologica nello svolgimento dei servizi e a favorire la formazione degli operatori per ciò che riguarda l’impiego di droni. Nella provincia di Viterbo le risorse sono state destinate a dieci comuni e precisamente: Canino, Capranica, Celleno, Civita Castellana, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Tuscania, Valentano, Vetralla e Viterbo. «Con questo importante investimento – ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla regione Lazio Daniele Sabatini – i Comuni potranno ammodernare con tecnologie sempre più innovative i corpi di polizia locale, favorendo così un maggiore e più capillare controllo del territorio. Sappiamo infatti quanto importante e strategico sia il lavoro di uomini e donne impiegati nelle polizie locali - ha aggiunto Sabatini - che con grande professionalità operano al servizio della collettività, sia sulle strade che nello svolgimento delle attività legate alla prevenzione e repressione dell’illegalità. La giunta Rocca ha dimostrato sin da subito grande attenzione per le esigenze della polizia locale, valorizzando ruoli, funzioni e competenze, e soprattutto aiutando i Comuni nel dotare i presidi territoriali di strumenti e mezzi sempre più moderni ed efficaci.

Non posso quindi che ringraziare - ha concluso Sabatini - il presidente Rocca e l’assessore regionale Luisa Regimenti per le risorse messe in campo e che anche nella Tuscia permetteranno ai nostri agenti di poter lavorare con la massima efficienza e in condizioni di maggiore sicurezza».