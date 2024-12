CIVITAVECCHIA – Servizi anti degrado ed alto impatto della Questura di Roma, svolti seguendo le linee guida espresse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, messi in campo in questi giorni dalla Polizia. Gli agenti del commissariato di viale della Vittoria hanno intensificato i controlli anche al fine di riqualificare alcune aree e nel farlo si sono avvalsi della collaborazione di altri enti. Prioritario contrastare l’attività legata allo spaccio di sostanze stupefacenti e fronteggiare quelle situazioni di degrado urbano in grado di inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza.

I poliziotti del dottor Aurelio Metelli, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lazio e alla Polizia locale hanno acceso i riflettori sulle zone di Aurelia sud, Campo dell’Oro, San Gordiano, Mediana, San Liborio, largo della Pace e mercato.

Nella giornata di giovedì un consistente servizio di controllo del territorio di alto impatto, ha permesso di identificare 138 persone e di controllare 93 veicoli e 3 persone sottoposte a misure. Gli agenti si sono portati anche a corso Marconi e su via Padri Domenicani – uscita liceo Classico, liceo Scientifico e Istituto d’Arte. La Polizia ha effettuato controlli nei pressi degli istituti scolastici superiori del territorio, con l'intento di monitorare il corretto uso dei motocicli da parte dei giovani e di sensibilizzarli all'uso dei caschi, dei ciclomotori e dei monopattini elettrici. Controllati 33 ciclomotori condotti da studenti.

