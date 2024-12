CERVETERI - «Poche manovre per salvare una vita». Successo per il corso Blsd promosso dalla Protezione civile comunale e dal Nucleo Subacqueo nel corso della prima Festa degli Angeli Ceretani. «Un'iniziativa - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - che ho fortemente voluto e che con piacere ho visto sia stata così apprezzata dalla cittadinanza. Un aspetto importante che mi piace sottolineare è che il corso, totalmente gratuito per i partecipanti e a costo zero per il Comune, sia stato svolto direttamente dai volontari della nostra Protezione civile comunale, una ulteriore testimonianza - ha sottolineato il primo cittadino - di come non soltanto siano in grado di affrontare ogni tipo di emergenza e necessità del territorio, ma anche di come siano capaci di formare e preparare la popolazione».

E sempre in occasione della Festa degli Angeli Ceretani, i volontari hanno riallestito il campo di primo intervento che hanno messo a disposizione, nelle settimane scorse, della popolazione di Bagnacavallo (in Emilia Romagna) colpita dall'alluvione. Presenti, inoltre, all'evento, anche il Nucleo Subacqueo Cerveteri/Ladispoli che ha tenuto «un corso di disostruzione delle vie aeree certificato e gratuito che ha rilasciato ai partecipanti anche un attestato».

«Realtà come queste - ha concluso il sindaco - confermano ancora una volta quanto Cerveteri sia un territorio ricco di persone dal grande spessore umano, di valori e di altruismo: una rete di volontari importanti che rende questa città sempre pronta ad aiutare il prossimo».

